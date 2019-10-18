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Özok: “Ergonomi hayatın her safhasında" 25. Ulusal Ergonomi Kongresi’nin başladı

İHA

Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fahri Özok, ergonominin, hayatın her safhasında olması gerektiğini belirterek, "Eskiden biz şöyle derdik: 'Uyuma zamanlarımızın dışında ergonomi her yerde var'. Artık uyku zamanlarımızda da var, zira ergonomik yatak kavramından bahsediliyor" dedi.

Özok: “Ergonomi hayatın her safhasında" 25. Ulusal Ergonomi Kongresi’nin başladı

Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fahri Özok, ergonominin, hayatın her safhasında olması gerektiğini belirterek, “Eskiden biz şöyle derdik: ‘Uyuma zamanlarımızın dışında ergonomi her yerde var’. Artık uyku zamanlarımızda da var, zira ergonomik yatak kavramından bahsediliyor” dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinin girişimleri, sektördeki bir dizi firma ve kurumun iş birliğiyle organize edilen “25. Ulusal Ergonomi Kongresi”, Ulusal Kalkınmada Sanayileşme ve Ergonomi” ana temasıyla Üniversitenin Kurupelit Yerleşkesi’nde başladı.
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’ndaki kongre; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelen akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda OMÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, “Bilindiği üzere ergonomi; insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer özellikleri hakkındaki bilgileri ortaya çıkaran ve bu bilgileri üretken ve güvenli araç, makine, sistem, iş ve çevre tasarımında kullanan bir bilim dalıdır. Ergonomi, iş ortamında çalışanlar ile makine/ekipman ve çevre arasında bir uyum sağlayarak aşırı zorlanmalar ve bunun neden olacağı yıpranmaları önlemeyi ve iş başarısını yükseltmeyi amaçlar. Bu kapsamda kongremizin amacı; disiplinler arası bir anlayışa sahip olan ergonomi alanında çalışan akademisyen ve uygulayıcıları bir araya getirip, yeni gelişmelerin ve uygulamaların paylaşıldığı ve bu alandaki bilgi birikiminin arttığı bir ortam tesis etmektir. Ancak böyle bir ortamda kavramlar netlik kazanmakta, doğru tanımlar yapılmakta ve yenilikçi fikirler doğmaktadır. Böyle bir ortamda 22 şehrimizden, 26’sı üniversite olmak üzere 32 kurumdan toplam 84 bildiri ile kongremize sağlanan katılımdan ötürü duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Kalkınmamız, verimlilik ve üretkenlikten geçiyor”
Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fahri Özok, ergonomi kongrelerini Anadolu’nun farklı kentlerinde düzenlemeye özen gösterdiklerini vurguladı. Kongrenin de ana teması olan “Ulusal Kalkınmada Ergonomi”nin önemine değinen Başkan Prof. Dr. Özok, sanayi ve diğer farklı sektörlerdeki kalkınmanın ve ilerlemenin yolunun üretkenlik ve verimlilikten geçtiğine dikkat çekerek, “Gelişmekte olan ülkelerin 2 büyük eksiği vardır: Bunlardan biri kaynakların kıtlığı, öbürü de mevcut kaynakların daha iyi kullanılamamasıdır. İşte bu noktada önemli olan husus, verimlilik ve üretkenliği elden geldiğince yukarı doğru çekmektir. Birçok sosyal bilimci ve ekonomist, bu iki kavramı da birbirine karıştırıyor kanaatindeyim zira verimlilik, girdi ve çıktı oranını dengelemektir. Üretkenlik ise çıktının üretim ögelerinden biri oranında yapılan faaliyettir. Bir işçi Türkiye’de ne kadar otomobil üretiyor ya da Almanya’da o işçinin üretimde payı nedir? Aynı şekilde bir kilovat enerjiyle siz kaç kilogram yahut ton çelik üretiyorsunuz, Japonya ne kadar üretiyor? İşte üretkenliğin, bu örneklerden anlaşılacağı üzere anlamı başkadır. Fakat bu iki kavramın daha öteye taşınmasında ergonominin büyük rolü vardır. Her şeyden önemlisi, üretkenlik ve verimlilik ile birlikte ergonominin insan ögesini ön plana çıkarmasıdır çünkü insan her şeyin ölçüsüdür. İşte ergonomi; verimlilik ve üretkenliği bir küme olarak düşünürseniz hem insanca yaşamın hem de üretkenlik ve verimliliğin ara kesitindedir. O hâlde kesiti ne kadar büyütürseniz o kadar başarılı olursunuz. Bugün gelişmiş ülkeler, bunu layıkıyla yerine getiriyor” diye konuştu.

Ergonomi yaşamın her safhasında
Ergonominin, yaşamın her safhasında olması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Fahri Özok, şunları söyledi:
“Ergonomiyi hayatımızın her safhasına koymak zorundayız. Eskiden biz şöyle derdik: ‘Uyuma zamanlarımızın dışında ergonomi her yerde var’. Artık uyku zamanlarımızda da var, zira ergonomik yatak kavramından bahsediliyor. Kısaca işin olduğu her yerde ergonomiden varlığından söz edebiliriz. İnsanlara insanca bir yaşam ortamı sunmakla mükellefiz. Ergonomi, disiplinler arası bir alan olarak o kadar zengin bir içeriğe sahip ki bir mühendis, bir hukukçu veya bir tıpçı ergonomiyle uğraşabilir. Yeni ortaya çıkan bilim dallarının ergonomiye ilgi göstermesi bu sebepledir.”

“Bu etkinliklerin kampüs içinde olması öğrenciler açısından büyük avantaj”
Son olarak söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise programının yoğunluğundan dolayı açılışa katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in selamını ve kongrenin üniversiteye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olması dileklerini iletti. Düzenleme kurulunu, akademik teşvik almaksızın geleneksel hâle getirdikleri kongre için tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz, Mühendislik Fakültesinin kongreye ev sahipliği yapmasının önemine işaret ederek, “Etkinliğin Mühendislik Fakültesinde organize edilmesi çok anlamlı ve değerli çünkü artık kongreleri biz otel ve tatil kavramına dönüştürdük. Bu tür organizasyonlar, üniversite kampüslerinde veya fakültelerde düzenlendiğinde öğrenciler, bu bilgi dağarcığından yararlanma ve alanlarıyla ilgili gelişmeleri bizzat takip etme şansı elde ediyor ve kendileri için çok büyük bir avantaj. Hakikaten büyük bir kampüsümüz var ve gelen konukları etkileyen bir güzelliğe sahip. Bütün gayretimiz doğal ve fiziki güzellikleri anlamında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasından yer alan OMÜ’nün; aynı zamanda eğitim, bilim, araştırma, inovasyonla da ülkemizin en iyi ve en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer almasını sağlamak. Bu kongrelerin de bu amacımız ve misyonumuza çok ciddi ve önemli katkılar vereceğine inanıyorum. Değerli misafirlerimiz tekrar hoş geldiniz, katılımınızdan dolayı sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından OMÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Karahan ile Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekber Özdemir’in; repertuvarında Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerin olduğu mini konseri ise kongreye renk kattı.
Kongrenin öğleden önceki bölümü sponsorluklarıyla destek sağlayan kurum ve şirket yetkililerine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli tarafından teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.
1820 Ekim tarihleri arasını kapsayan “25. Ulusal Ergonomi Kongresi”nde; mekânın ergonomik tasarımı, yeşil ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği, ergonomik risk değerlendirmesi, dijital teknojiler ve ergonomi, sağlık ve ergonomi, bina tasarımında ergonomi, tasarım ve ergonomi, endüstri 4.0 ve ergonomi, psikoloji ve ergonomi gibi konu başlıkları, çok geniş yelpazede akademisyen ve uzmanlar tarafından işlenecek.

SAMSUN

18 Ekim 2019 Cuma

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