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Samsun'daki sıfır atık kumbara ve konteyner sayıları hızla artıyor

İHA

Samsun'daki sıfır atık kumbara ve konteyner sayıları hızla artıyor

– Samsun’da Sıfır Atık Projesi kapsamında il geneline yerleştirilen kumbara sayısı 2 bin 431’e, konteyner sayısı ise 6 bin 334’e ulaştı.
Uzmanlar, atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı doğal kaynakların üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklar artan ihtiyacı karşılamakta zorlandığını ifade ediyor. Bu nedenle, atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ‘Sıfır Atık’ uygulamaları Türkiye’de hem bireysel, hem kurumsal, hem de belediyeler genelinde yaygınlaşıyor.
12 Temmuz 2019 Tarih ve 30829 Sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte yönetmelik hüküm ve esasları çerçevesinde devam etmekte olan sıfır atık uygulamaları kapsamında, başta ilçe belediyeleri olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, havalimanları, limanlar, iş merkezi ve ticari plazalar, alışveriş merkezleri, ÇED Yönetmeliği’nin Ek1 ve Ek2 Listesinde yer alan sanayi tesisleri, eğitim kurumları ve yurtlar, konaklama işletmeleri, sağlık kuruluşları, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri, zincir marketler ile 300 ve üzeri konuta sahip sitelerin sıfır atık yönetim sistemlerini kurması ve öncelikle Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alarak belgelendirmesi gerekiyor.
Temel Seviye Sıfır Atık Belge Başvuruları 2020 yılı Ocak ayında başlamış olup: Samsun’da 18 Haziran 2021 tarihi itibariyle Samsun Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 18 belediye binası, 355 kamu kurumu, 369 eğitim kurumu, 32 sağlık kuruluşu, 391 zincir market, 134 akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisi, 5 alışveriş merkezi, 27 sanayi tesisi, 1 havalimanı, 2 liman, 5 konaklama işletmesi, 1 organize sanayi bölgesi, 1 tren ve otobüs terminali, 34 iktisadi işletme ve dernek olmak üzere toplam bin 375 adet kurumkuruluş Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı. Yönetmelikte çeşitli kriterler doğrultusunda uygulama takvimi belirlenen tüm gruplar için, sisteme geçişlerin tamamlanmasında belirlenen en son tarih 31 Aralık 2022.
Sıfır Atık Bilgi Sisteminde mevcut faaliyet eğitim raporuna göre Samsun’da toplam 175 bin 951 kişi atıkların ayrı biriktirilmesi, sıfır atık projesi ve yönetmelik esasları konusunda eğitimlere katıldı. Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulumuyla birlikte Samsun genelinde toplam bin 70 adet geçici atık depolama alanı oluşturulmuş, kurumkuruluşlar ile cadde ve sokaklara yerleştirilen kumbara sayısı 2 bin 431, konteyner sayısı 6 bin 334’e ulaştı. Bununla birlikte Samsun’da tüm ilçe belediyelerinin Toplama Ayırma Tesisleri ile Ambalaj Atığı Toplama sözleşmesi mevcut olup; tüm ilçelerde ambalaj atığı toplama faaliyeti gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ‘Sıfır Atık’ bilincinin yaşam kültürü ve davranış biçimi haline gelmesi gerektiğine dikkat çeken Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Projesi, sadece bir çevre duyarlılığı projesi değil, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına ciddi bir sorumluluktur. Çevre yönetiminin dünya genelinde büyük bir sorun haline geldiği bir dönemde mümkün olduğunca en az çöp üretilmesi ve üretilen çöplerin de kaynağında ayrıştırılması büyük önem arz etmektedir. Atıklar aynı zamanda birer enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bizler tüketimle ortaya çıkan bu atıkları yeniden üretime dönüştürmeliyiz. Sıfır atık kültürünü yaygınlaştırarak ve hep birlikte gayret göstererek tonlarca atığı yeniden ekonomiye kazandırabileceğimizi ve sıfır atık bilincini çocuklarımıza aşılayarak da çevremiz ve geleceğimiz için en önemli görevimizi yerine getirmiş olacağımıza inanıyorum. Doğayı korumanın, sadece tedbirlerle değil bilinçli yetişen bir nesille mümkün olacağını ve bunun da vatan sevgisine dahil olduğunu unutmayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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