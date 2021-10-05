Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF 2021) ödül almaya hak kazanan akademisyenleri ağırlayarak tebrik etti.

Rektörlükte gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ödül sahiplerini tek tek kutlayarak kendilerine başarılarının devamını diledi. Ziyarette Rektör Ünal, 182 yerli, 72 yabancı olmak üzere 254 buluşun katıldığı ISIF 2021’de ödül alan akademisyenlere teşekkür belgesi ve üniversitenin hediyelerini takdim etti.



“Üniversitenin ileriki süreçte neleri başarabileceğini göstermesi açısından önemli”

Rektör Ünal, yaptığı değerlendirme konuşmasında akademisyenlerin kazandıkları ödüllerin OMÜ’nün ileriki süreçte neleri başarabileceğini göstermesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Rektör Ünal, ISIF 2021’de OMÜ’nün ortaya koyduğu performansta akademisyenlerin bireysel çabalarının da olduğunu belirtti.



“TEKNOFEST’i üniversite adına bir değişimin başlangıcı olarak görmek istiyoruz”

2022 TEKNOFEST’in Samsun’da gerçekleşeceğini hatırlatan Rektör Ünal, “Üniversite yönetimi olarak olayı farklı değerlendirmek istiyoruz. TEKNOFEST’i üniversite adına bir değişimin başlangıcı olarak görüyoruz. Üniversitenin varlık nedeninin eğitim ve ARGE çalışmaları olduğu bilincindeyiz. Bu alanlarda ne kadar güçlü olursak 2022’deki TEKNOFEST’te başarımız o kadar artacak. Geleceğe yönelik bir perspektifiz olacak önümüzdeki süreçte alt yapı ve donanım çalışmalarını arttıracağız” ifadelerini kullandı.



“Lisans düzeyindeki öğrenciler ARGE çalışmalarına yönlendirilmeli”

Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ARGE’ye yönlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Rektör Ünal, “Bunu üniversite eğitiminin bir parçası olarak görüyoruz. OMÜ’yü tercih eden öğrenci, ARGE imkânlarından faydalanabileceğini bilerek tercih edebilmeli. Onun tercihini etkileyecek bir sonuç hedefliyoruz. Lisans düzeyindeki öğrencilerin OMÜ’nün imkânlardan faydalanarak düşünce üretecek ve düşünceyi projeye dönüştürecek yeteneklere sahip olması gerek. Bu noktada akademik danışmana ihtiyaç var. Tüm akademisyenlerimizin araştırma yapmadıkları durumlarda, danışman olarak sisteme katılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.



Ödül almaya hak kazanan projeler ve araştırmalar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO) Patent Portföyü’nde bulunan 8 patente ISIF’21’de 4 farklı alanda ödül verildi. Bir patent altın madalya, 2 patent gümüş madalya, 4 patent bronz madalya alırken bir patent IFIA özel ödülüne layık görüldü.



Bir altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ve bir özel ödül

OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Atık Alüminyum Temelli Çok Katmanlı Hibrit ve Fonksiyonel Dereceli Kompozit Köpük ve Bunun Üretim Yöntemi adlı patenti ile IFIA Özel Ödülü’ne layık görüldü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Seren, Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İsmail İşeri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sema Gül Türk’ün Yenidoğan Bebeklerde Beyin Felci Tespit Sistemi adlı patenti altın madalya almaya hak kazanırken OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özbey ve Uğur Karakurt’un Hafif Köpük Beton Isı Yalıtım Plakası ve Blok Duvar Malzemesi Üretim Yöntemi ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özcan ve Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Görevlisi Abdülvahap Çakmak’ın Dizel, Biyodizel veya Dizel/Biyodizel Yakıtlar İçin Bir Yakıt Katkısı adlı patenti gümüş madalya almaya hak kazandı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bakay, Araştırma Görevlisi Onur Yontar’ın Minimal İnvaziv Cerrahide Uterus Manipülatörü adlı patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl’ın Çavdar Unundan Mayalı/Mayasız Unlu Mamül Yapımı için Hamur Yoğurma Makinası adlı patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk’ün Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi adlı patenti, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahittin Topaloğlu ve Samsun Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Bilal Sungur’un Pelet Yakıtına Sıvı Yakıt Emilimini Sağlayan Depo Tasarımı adlı patenti ise bronz madalya almaya hak kazandı.



ISIF’21 Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı(WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleri ile 2126 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen “6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF21”’in temel hedefi, büyük çabalar sonucunda ortaya çıkarılan buluşların; tanıtılması, farkındalık yaratılması, halkla, üretici ve yatırımcıyla buluşturulmak. Geçtiğimiz son beş yılda dünyanın farklı coğrafyalarından buluşçu, araştırmacı ve yenilikçileri bir araya getirme görevini mükemmel bir şekilde yerine getiren ISIF, pandemi şartları nedeniyle bir yıl aradan sonra yeniden fiziksel olarak dünya buluşçularını İstanbul’da bir araya getirdi.

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