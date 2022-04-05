Türkiye'nin en büyük oyuncak müzesindeki eserler karekod uygulaması ile tanıtılıyor

Samsun'da bulunan ve Türkiye'nin 1'inci, dünyanın ise 3'üncü büyük oyuncak müzesi olan Canik Oyuncak Müzesi'ni gezen vatandaşlar, cep telefonlarından karekodları okutarak oyuncakların hikayesini Sunay Akın'ın sesinden dinliyor.

2018 yılında Canik Belediyesi ve Yazar Sunay Akın iş birliğinde kurulan Canik Oyuncak Müzesi bünyesinde bulundurduğu 20 farklı ülkeden asırlık oyuncakları ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Oyuncakların hikayesini dinlemek isteyen vatandaşlar ise oyuncakların sergilendiği alandaki karekodları telefonlarına okutuyor. Okutulan karekod sonucunda ziyaretçiler Yazar Sunay Akın'ın sesinden müzeyi gezme imkanı bulabiliyor. 1800 ila 1900'lü yıllarda yapılmış dünya genelinden oyuncakların bulunduğu müze ziyaretçilerini bekliyor.



"Karekod uygulaması ile müze ziyareti daha keyifli hale gelmektedir"

Canik Oyuncak Müzesi hakkında bilgi veren sorumlu Gülay Uslu, "Müzemiz 2018 yılında Canik Belediyesi ve şairyazar Sunay Akın'ın iş birliği içinde çalışması sonucunda açıldı. Açıldığı tarihten 5 ay içinde yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladık. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 3. büyük müzesi olma özelliği taşıyan müzemizde yaklaşık bine yakın oyuncak bulunuyor. Bu oyuncakların çoğunluğu geleneksel ve fabrikasyon yöntemle üretilmiştir. En eski oyuncağımız 18. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Birçok oyuncağımızda 20. yüzyılın en güzel örneklerini teşkil etmektedir. 2019 yılında müzemizde karekod uygulamasına geçilmesiyle birlikte ziyaretçilerimiz oyuncakların hikayelerini Sunay Akın'ın sesinden dinleyerek müzemizi gezebilirler. Böylece müze ziyareti daha anlamlı ve keyifli hale gelmektedir" dedi.

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