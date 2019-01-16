MHP'den açıklama geldi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edilmişti.

Usta hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası kurulda müzakere edildi.

Usta'nın parti üyeliğinden “kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi.

MHP'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan USTA hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan Usta’nın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78/4 - (c) , (e) , ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “Kesin çıkarma’’ cezası ile tecziyesine, 16.01.2019 tarihinde OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir"











