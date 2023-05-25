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Karayolu, havayolu ve denizyolu günümüzde kullanılan 3 ulaşım şekli olarak tüm insanlar tarafından kullanılmaktadır. Peki, Sinop Samsun arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Samsun Sinop Arası Kaç Km?

Karadeniz Bölgesi’nin iki önemli şehri olan Samsun ile Sinop arasında yapılacak seyahatlerde seçilecek olan ulaşım şekli, aynı zamanda bu seyahat esnasında yol alınacak mesafe üzerine de etki etmektedir. Bu iki şehir arasında hususi, kişiye özel bir araçla yapılan yolculuklarda yaklaşık 160 kilometre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs ile yapılan seyahatlerde 159 kilometre, havayolu kullanılarak yapılan yolculuklarda ise 132 kilometrelik mesafe alınmaktadır.

Samsun Sinop Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasındaki kilometre hesabında olduğu gibi, seyahat esnasında harcanacak olan zaman da iki bu yolculukta tercih edilen aracın türüne göre farklılık göstermektedir. Samsun’dan hareket ederek Sinop’a gidecek olan birinin hususi bir araç tercih etmesi halinde, bu yolculuğun süresi yaklaşık 2 saat 20 dakika, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs seçilmesi durumunda ise yaklaşık 3 saat 10 dakika olarak karşımıza çıkmaktadır. İki nokta arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise havayoludur ve Samsun Sinop arasındaki uçak ile yapılacak bir yolculuk yaklaşık 40 dakika sürmektedir.

Sinop Samsun Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Samsun ile Sinop arasında karayolu üzerinden ve hususi bir araçla, D010 karayolu üzerinden gerçekleştirilen seyahatler 158 kilometreden meydana gelmekte ve 2 saat 22 dakika sürmektedir.

Sinop Samsun Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılan yolculuklar 3 saat 10 dakika sürmektedir ve bu süreye seyahat esnasında verilen molalar da dahil edilmiştir.

Sinop Samsun Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Her ne kadar Sinop ile Samsun arasında direkt bir uçuş olmasa da bu iki şehir arasındaki olası bir uçuşun 40 dakika süreceğini söylemek mümkündür.