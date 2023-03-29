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Samsun Tramvay Durakları İsimleri

Samsun tramvay hattı güzergahı en çok kullanılan alanlardır. Şehir içi lokasyonlarda yolculuk yapmak isteyenler bu istasyonları kullanarak gezebilirler.

İşte 42 istasyondan oluşan Samsun tramvay durakları isimleri:

- Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar Bölgesi, Üniversite, Körfez Bölgesi, Pelitköy, Kurupelit, Yeni Mahalle, Atakent, Çobanlı, Ömürevleri, Türkiş, Mimar Sinan, Atakum Belediyesi, Denizevleri, Karayolları, Güzel Sanatlar, Baruthane, Fener, Gençlik Parkı, Liman, Büyük Cami, Cumhuriyet Meydanı, Gar, Kılıçdede, Samsunspor, Belediyeevleri, Mavi Işıklar, Balıkçı Barınağı, Asarağaç, Kirazlık, Örnek Sanayi, İlkadım Sanayi, 19 Mayıs Sanayi, Organize Sanayi, Kerimbey, Cumhuriyet, Tekkeköy, Stadyum.

Üniversite içerisine giren ve çok fazla istasyondan geçen bu tramvay şehir içerisinde gitmek istediğiniz yere rahatlıkla ulaşmanızı sağlıyor. Aynı zamanda gideceğiniz yeri biliyorsanız bir önceki durağı takip ederek doğru yerde inebilirsiniz. Samsun son zamanlarda çok fazla çalışma yapıyor ve bunların başında da tramvay taşımacılığı geliyor.

Samsun Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika Sürüyor?

Bir diğer merak edilen konu da Samsun tramvay durakları arasının kaç dakika olduğu konusudur. Bu süre trafiğe ve yolcu sayısına bağlı olarak değişiyor ama ortalama 45 dakika kadar sürüyor. Her durak arası da ortalama 2 dakika sürüyor.

Samsun tramvay sefer saatleri ise şu şekildedir:

- 00’da başlıyor ve 20 dakikada bir kalkıyor.

- Saat ilerledikçe de aralıkları artacaktır.

- 00- 24.00 saatleri arasında da 40 dakikada bir kalkıyor.

- HRS tramvay hattı da 06.10’da çalışmaya başlıyor ve gece 21.00’da bitiyor.

Bazı durumlarda gece 12’ye kadar çalışabiliyor. Bu durumda da saat aralıkları artıyor. Bütün bunlara ek olarak eğer Samsun tramvay hattını kullanmak istiyorsanız öncesinde saatlerine bakın, uygulamasını indirin ve sonrasında tramvayın saatine uygun olarak yola çıkabilirsiniz.

Samsun Tramvay Ücretleri

Bu durumda bilinmesi gereken bir diğer önemli detay da Samsun tramvay ücretlerinin ne kadar olduğu.

- Elde edilen son bilgilere göre yüzde 20 oranında bir zam yapıldı

- Bu zamla birlikte toplu taşıma ücretleri de değişti.

- Genelde otobüs ve minibüslerde öğrenci 4,15 TL iken tam basanlar 6,25 TL oldu.

- Tabi bu bilgilere ek olarak gittiğin kadar öde sistemini burada görüyoruz. Bazı bölgeler araçlarına almayı da kabul etmiyor.

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