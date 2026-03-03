Canlı
        Samsun'da kayıp Ceren için karada ve denizde çalışma başlatıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde anne Saniye K.'nin polise yaptığı başvuruda psikiyatrik bozukluğu bulunan kızı Ceren K.'nin (35) kaybolduğu ihbarı üzerine polis arama çalışması başlattı

        Giriş: 03.03.2026 - 01:03
        Kayıp Ceren, karada ve denizde aranıyor
        Samsun’un Atakum ilçesinde saat 16.00 sıralarında polis başvuran anne Saniye K. (61), obsesif kompulsif rahatsızlığı bulunan kızı Ceren K.’nin kaybolduğunu bildirdi.

        İhbar üzerine il genelinde arama çalışması başlatılırken, saat 19.30 sıralarında bir kişinin Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde Saniye K.’ye ait içinde cep telefonu olan çantayı bularak, polise teslim ettiği belirlendi.

        Araştırmada, Ceren K.’nin saat 18.00’e kadar iskelede cep telefonundan fotoğraf çektiği tespit edildi. İskeleye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ceren K.’nin bulunması için hem karadan hem de denizden arama çalışması başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

