Koreli teknoloji firması Samsung, 2023 model TV'lerini tanıttı. Şirket, Neo QLED 8K ve QD-OLED televizyonlarının yanı sıra, akıllı bağlantı özellikleri, sürdürülebilirlik inisiyatifleri, premium izleme ve oyun deneyimlerindeki yeniliklerini de sergiledi.

Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, teknolojinin tek odak noktaları olmadığını bildirdi.

Gürsoy, "Kullanıcılarımızın ürünlerimizi rahatlıkla kullanabilmelerini, ürün deneyiminin kolay, stressiz ve kullanıcıların sezgileriyle uyumlu olmasını arzu ediyoruz. Bunun için globaldeki Calm Tech yaklaşımımızı ürünlerimizle destekliyoruz. Söz konusu yaklaşımla kullanıcı daha problemin varlığından haberdar olmadan problemin çözümüne odaklanıyoruz. Bu da bizi Smart Things hizmetimize götürüyor. Smart Things’in anında bağlanabilme, kolaylık, çoklu merkez, uyumluluk ve güvenlik özellikleri bize bunu sağlıyor" dedi.

'ARKA PANELDE DÜŞÜK KARBONLU REÇİNE KULLANDIK'

İnovasyonu sadece teknolojiyi geliştirme değil, aynı zamanda bir sürdürülebilirlik hamlesi olarak yorumladıklarını da aktaran Gürsoy, "Bizim için sürdürülebilirlik, ürünlerimizin başlangıç noktasından, kullanım süresinin bitimine kadar devam eden bir yolculuk. Bu yolculuk kaynak ve üretim aşamasıyla başlıyor. Ardından dağıtım, kullanım ve geri dönüşüm aşamalarıyla devam ediyor" diye konuştu.

Samsung'un sürdürülebilirlik çalışmalarını da anlatan Gürsoy, "PET üretimi sırasında havaya salınan karbondioksiti toplayarak dönüştürüyoruz ve düşük karbonlu reçine elde ediyoruz. Bu reçine de Samsung TV’lerin arka panellerinin üretiminde kullanılıyor. Kullandığımız enjeksiyon teknolojisi sayesinde reçine kalıplarının arasında hava enjekte ediyoruz. Daha az malzeme kullanımının bir başka sonucu da ürünlerin ağırlığının azalması. Örneğin 65 inch TV’lerimizin ağırlığını 1 kg’a kadar düşürebildik. Kutularımızın geri dönüşümünü sağlayarak daha az atık oluşturmaya odaklanıyoruz" dedi.

'PAZAR PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ'

Televizyon alanında tüketicilerin ilgisinin tüm dünyada premium yani üst segment ve ileri teknolojilere sahip TV’lere yöneldiğini söyleyen Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Samsung’un televizyon alanında Türkiye’deki performansıyla ilgili olarak da rakamlar paylaştı.

Gürsoy, "Türkiye’de de 2022 4. çeyrek sonuçlarına göre toplam TV pazarı büyümesi yüzde 5 olurken, biz yüzde 15’lik büyüme kaydettik. Böylelikle pazar payımız yüzde 29’a ulaştı. 55 inch ve üstü ürünlerde yüzde 38’lik, 65 inch ve üstü ürünlerde yüzde 48’lik, 75 inch ve üstü ürünlerde ise yüzde 69’luk pazar payıyla lider konumundayız. Premium TV alanında da benzer bir tablo söz konusu. 1.500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 69’luk, 2.500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 75’lik pazar payıyla liderliğimizi sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz yeni ürün ve teknolojilerle de bu oranları daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Mert Gürsoy, Samsung’un dünya çapındaki 39 Ar-Ge merkezinin bulunduğuna ve bu alanda yaptığı 14.1 milyar dolarlık yatırıma dikkat çekti.

8K EKOSİSTEMİNİ GENİŞLETECEK

Samsung Electronics Türkiye Ses ve Görüntü Sistemlerinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım da, Samsung’un 2023 model TV’leri hakkında teknik bilgiler verdi.

Yıldırım, "Neo QLED 8K TV serisi ve MICRO LED’ler ile gerçeğe en yakın TV deneyimini vadediyoruz. Arka ışık denetimi, kontrast seviyeleri, kalibrasyon ve derinlik artırımı gibi birçok özellik de bu vaadimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor" dedi.

Verilen bilgiye göre, Samsung, 8K Derneği gibi çeşitli iş ortaklarıyla yakın iş birliği halinde çalışarak 8K ekosistemini genişletmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.