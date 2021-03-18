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Samsung Galaxy A2 özellikleri nelerdir? İşte Samsung Galaxy A2 fiyatı

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SAMSUNG GALAXY A2 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Galaxy A2 Core, daha sürükleyici bir izleme deneyimi için büyük ekran etkisi sağlayan canlı bir 5,0 inç qHD ekrana sahiptir.

Android™ Oreo™’nun (Go sürümü) iyileştirilmiş performansından faydalanabilirsiniz. Galaxy A2 Core, her zaman bir adım önde olmanızı ve kontrolün her zaman sizde olmasını sağlamak için Go uygulamalarını çalıştıracak şekilde optimize edilmiştir.

Daha fazla depolama alanı sağlamak için Android Oreo (Go sürümü) ile donatılmıştır. Optimize edilmiş önceden yüklü uygulamaları sayesinde, benzer yetkinliklere sahip genel Android cihazlardan daha yüksek bir performans sağlar.

Galaxy A2 Core, Smart Manager uygulaması sayesinde kullanıcıların dosyalarını kolaylıkla yönetmesini ve depolama alanı açmasını sağlar. Ayrıca, Performans İyileştirici, arka planda çalışan istenmeyen uygulamaları uyku durumuna geçirerek akıllı telefonunuzu optimize eder.

Galaxy A2 Core, 2.600mAh pil kapasitesiyle, uzun pil kullanım süresi sağlar. Ayrıca, kullanım süresini uzatmak için uygulama ve CPU performansını yönetirken, parlaklık seviyelerini de otomatik olarak azaltan güç tasarrufu özelliğine sahiptir.

CPU Hızı
1.6GHz

Arka Kamera - Çözünürlük
5.0 MP

Ağırlık (gr)
142

Müzik Dinleme Süresi (Saat)
75 saate kadar

SAMSUNG GALAXY A2 FİYATI NEDİR?

Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu fiyatı 1,690 TL civarında satışıa sunuluyor.

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