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Çip krizi onu da vurdu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Otomotiv sektöründe üretime ara verme zorunluluğu doğuran küresel çip krizinden etkilenenler arasına Gümey Koreli teknoloji devi Samsung da girdi. Samsung’un CEO’su Koh Dong-jin, Galaxy Note serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy Note 21’nin bu yıl piyasaya sürülmesinin zor olacağını söyledi.

Samsung’un Seul’de düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Koh Dong-jin, küresel çapta yarı iletken üretimindeki “ciddi dengesizlik”lerle boğuşulduğunu ve otomobil yapımı endüstrisinin ötesine yayılan çip kıtlığıyla ilgili sorunlardan kendilerinin de etkilendiğini söyledi.

Dünyanın en büyük çip ve tüketici elektroniği üreticilerinden biri olan Samsung’un CEO’su, krizin etkilerinini önümüzdeki çeyrekte daha büyük sorunlara neden olmasının beklediğini ifade etti.

BU YIL GALAXY NOTE 21 ZOR’

Yaşanan üretim ve tedarik sıkıntıları nedeniyle Samsung’un amiral gemisi telefonlarından olan Galaxy Note'un yeni modeli Galaxy Note 21’nin bu yılki tanıtımını atlayabilecklerinin işaretini veren Koh Dong-jin, şunalrı söyledi:

“Note serisi, iş portföyümüzde üst düzey bir model olarak konumlandırılıyor. Ancak bu yıl içinde iki amiral gemisi modelini tanıtmak külfetli olabilir. Bu nedenle yeni Note modelini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sunmak zor olabilir.”

‘HER SABAH KONTROL EDİYORUZ AMA…’

Koh Dong-jin, "Arz ile talep arasında ciddi oranda eşitsizlikler var. Parça tedarik sorununu her sabah kontrol ediyoruz. Yüzde 100 çözüldüğünü söylemek zor. Sonuçta iş kesintisi olup olmadığı konusunda bilgi rapor sunacağız” dedi.

‘FİYATLARDA ARTIŞ GÖRECEĞİZ’

Samsung CEO’su, yeni Note modelinin lansman zamanlamasının değiştirilebileceğini ancak yine de önümüzdeki yıl yeni bir Note modeli çıkarmayı planladıklarını aktardı.

'ÇİP' KRİZİ DERİNLEŞİYOR

OYAK RENAULT'TAN ÜRETİME 'ÇİP' ARASI

Samsung’un Galaxy Note 21 örneğinde olduğu gibi çip krizi nedeniyle yeni modellerin üretiminde erteleme ve iptallerin yaşanabileceğine dikkat çeken sektör uzmanları, “En kötü senaryoda, tüketici elektroniğinde ürün fiyatlarında artışlar göreceğiz” uyarısında bulunuyor.