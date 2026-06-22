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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Samsung SmartThings ekosistemini yeni işbirlikleriyle güçlendiriyor

        Samsung SmartThings ekosistemini yeni işbirlikleriyle güçlendiriyor

        Samsung, farklı marka ve cihazları tek bir platformda buluşturan SmartThings ekosistemini yeni işbirlikleriyle genişletmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        SmartThings ekosistemine yeni iş birliği

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, TP-Link akıllı ev cihazları ek bir cihaza gerek duyulmadan doğrudan Samsung SmartThings platformuna bağlanabiliyor.

        Samsung Online Mağaza'da seçili ürün kategorilerinden aynı faturada iki farklı ürün satın alan kullanıcılar ise TP-Link Akıllı Ev Başlangıç Paketi hediyesiyle AI Living deneyimine adım atabiliyor.

        Samsung'un küresel SmartThings platformu, aydınlatmadan güvenliğe, enerji yönetiminden ev otomasyonuna kadar geniş bir cihaz yelpazesini tek uygulama altında bir araya getiriyor.

        Dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan SmartThings, yapay zeka destekli altyapısıyla kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek günlük yaşamı daha konforlu, verimli ve güvenli hale getiriyor. Söz konusu yapı, sektör standardı olan Matter protokolü sayesinde farklı markaların ürünlerinin aynı ekosistemde sorunsuz şekilde birlikte çalışmasını mümkün kılıyor.

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        Samsung ve TP-Link işbirliği ile TP-Link'in akıllı ev ürünleri SmartThings ekosistemine kolayca entegre ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, farklı markalara ait cihazları tek bir platform üzerinden kontrol edebiliyor.

        İşbirliği, SmartThings'in genişleyen cihaz uyumluluğunu güçlendirirken, kullanıcılar için de daha esnek bir akıllı yaşam altyapısı sunuyor.

        Samsung, işbirliği kapsamında hayata geçirdiği kampanyayla 12 Haziran-31 Ağustos döneminde Samsung Online Mağaza üzerinden seçili ürünlerden aynı faturada iki farklı ürün kategorisinden alışveriş yapan kullanıcılara, TP-Link'in akıllı ev ürünlerinden oluşan "Başlangıç Paketi"ni hediye ediyor.

        AI LIVING VİZYONU

        Kampanya kapsamında televizyon, beyaz eşya, klima ve akıllı telefon kategorilerinde yer alan seçili Samsung ürünlerinden farklı kategorilere ait en az iki ürünün aynı faturada satın alınması gerekiyor.

        Böylece kullanıcılar hem Samsung'un bağlantılı yaşam deneyimine adım atıyor hem de SmartThings ile uyumlu TP-Link akıllı ev ürünleriyle akıllı ev ekosistemlerini genişletebiliyor.

        Paket kapsamında, Tapo C210 Akıllı Güvenlik Kamerası, Tapo L535E Akıllı Ampul, Tapo P115 Akıllı Priz ve Tapo T30 Kit (Akıllı Ev Sensörleri Başlangıç Seti) yer alıyor.

        Samsung'un "AI Living" vizyonu, yapay zekayı bir özellik olmaktan çıkararak günlük yaşamın doğal ve görünmez bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımda yapay zeka, televizyonlardan ev aletlerine, mobil cihazlardan akıllı ev sistemlerine kadar tüm cihazlar arasında kesintisiz çalışan bir katman olarak konumlanıyor.

        Kullanıcı alışkanlıklarını anlayan ve ihtiyaçları öngören yapı, cihazların birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlayarak daha akıcı, kişiselleştirilmiş ve sezgisel bir yaşam deneyimi sunuyor.

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