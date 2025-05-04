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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Samsunspor: 3 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 3 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve üçüncülük yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 18:03 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:03
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        3.'lük yarışında kazanan Samsun!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Reeder Samsunspor sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Samsun'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Landrt Dimata, 61'de Yunus Emre Çift ve 90+5'te Marius kaydetti. Ayrıca konuk takımda 74. dakikada Mame Thiam, penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanan Samsunspor 57 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

        Ligin 35. haftasında Samsunspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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