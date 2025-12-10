Habertürk
        Samsunspor, AEK karşılaşmasına hazır! - Futbol Haberleri

        Samsunspor, AEK karşılaşmasına hazır!

        UEFA Konferans Ligi lideri Samsunspor, 5. haftada konuk edeceği AEK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 10.12.2025 - 16:26
        Samsunspor, AEK karşılaşmasına hazır!
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Yunan temsilcisi AEK ile yarın saat 20.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak.

        Karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdüren kırmızı-beyazlılar, Alman Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde karşılaşmanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

        Karadeniz temsilcisinde sakatlıklarını atlatan Lubo Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly takımla birlikte çalışırken, Celil Yüksel, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin ise antrenmanda yer almadı.

