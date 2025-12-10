Samsunspor-AEK maçı için geri sayım başladı. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan Samsunspor, son olarak oynadığı İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalmıştı. Yoluna namağlup devam eden Karadeniz ekibi, AEK karşısında galip gelip liderliğini korumak istiyor. Peki, "Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Samsunspor-AEK maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...