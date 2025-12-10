Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Samsunspor-AEK maçı hangi kanalda?

        Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren temsilcimiz, 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla 1. sırada yer alıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, Samsunspor-AEK maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor-AEK maçının oynanacağı tarih...

        Giriş: 10.12.2025 - 21:00 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:01
        Samsunspor-AEK maçı için geri sayım başladı. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan Samsunspor, son olarak oynadığı İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalmıştı. Yoluna namağlup devam eden Karadeniz ekibi, AEK karşısında galip gelip liderliğini korumak istiyor. Peki, "Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Samsunspor-AEK maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Samsunspor-AEK maçı 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

        SAMSUNSPOR-AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        Liderliğini sürdürmek istiyor

        Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.

        Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

        Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.

