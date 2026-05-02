Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu maç 8-1 de olabilirdi

        Yüksel Yıldırım: Bu maç 8-1 de olabilirdi

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından HT Spor canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşısında takımın sergilediği performanstan övgüyle bahseden Yıldırım, "İnanılmaz bir skorla bitti maç. 41 kere maşallah der gibi. Aslında bu maç 6-1, 8-1 de olabilirdi." dedi. Fenerbahçelilere ise tepki gösteren Yıldırım, "İnanılmaz mutluyum, üzerimden büyük bir yük kalktı. Her Galatasaray maçına hep büyük bir baskıyla çıkıyorduk. Fenerbahçe medyası beni Galatasaray'ın arka bahçesiymişim gibi suçluyordu" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu maç 8-1 de olabilirdi"

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "8-1 DE OLABİLİRDİ"

        'Dakika 90' programına telefonla bağlanan Yıldırım, takımının performansı için, "İngilizce'de 'nothing is impossible' derler ya, 'hiçbir şey imkansız değil'. Futbolda oluyor. Biri deseydi, Galatasaray’ı 4-1 yeneceksiniz, ben 'şaka mı yapıyorsun?' derdim. Bugün inanılmaz bir skorla bitti maç. 41 kere maşallah der gibi. Aslında bu maç 6-1, 8-1 de olabilirdi." dedi.

        "F.BAHÇE MEDYASI BENİ G.SARAY'IN ARKA BAHÇESİYMİŞİM GİBİ SUÇLUYORDU"

        Fenerbahçelilere de tepki gösteren Yıldırım, "İnanılmaz mutluyum, üzerimden büyük bir yük kalktı. Her Galatasaray maçına hep büyük bir baskıyla çıkıyorduk. Fenerbahçe medyası beni Galatasaray’ın arka bahçesiymişim gibi suçluyordu. Bizim ilk hedefimiz yenmek dedik. Üç maçlık galibiyet serimiz var dedik. Avrupa’ya gitme şansımız az olsa da o şansı devam ettirmek istiyoruz dedik" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "G.SARAY'I BÖYLE BİR SKORLA NE AVRUPA'DA NE DE TÜRKİYE'DE YENEBİLDİLER"

        Yüksel Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

        "Çok erken bir gol yedik. İnanılmaz bir gol attı Yunus, şapka çıkarılır. Ama ondan sonra Samsunspor’un geri dönüşü ve oyuna hükmedişi vardı. Maçı domine ettik, skoru da yaptık. İnanılmaz mutluyum. Galatasaray böyle bir skorla ne Avrupa’da doğru düzgün yenebildiler ne de Türkiye’de."

        "F.BAHÇE'NİN YAPAMADIĞINI SAMSUNSPOR YAPTI"

        Son olarak Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Şu maçı seyretsinler, Fenerbahçeliler bu maçın 90 dakikasını seyretsinler; Samsunspor nasıl oynamış. Fenerbahçe’nin yapamadığını Samsunspor yaptı. Bu Galatasaray’da kaleci Uğurcan hariç, gerisi aynı oyuncular. Bu takımı biz burada hezimete uğrattık. Daha da farklı yenebilirdik" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

        Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini anlattı. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaşan Paköz, "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak" ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi