Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"8-1 DE OLABİLİRDİ"

'Dakika 90' programına telefonla bağlanan Yıldırım, takımının performansı için, "İngilizce'de 'nothing is impossible' derler ya, 'hiçbir şey imkansız değil'. Futbolda oluyor. Biri deseydi, Galatasaray’ı 4-1 yeneceksiniz, ben 'şaka mı yapıyorsun?' derdim. Bugün inanılmaz bir skorla bitti maç. 41 kere maşallah der gibi. Aslında bu maç 6-1, 8-1 de olabilirdi." dedi.

🔹 "Aslında bu maç 6-1, 8-1 de olabilirdi"



🎙️ Yüksel Yıldırım: İngilizcede “nothing is impossible” derler ya, “hiçbir şey imkânsız değil”. Futbolda oluyor. Biri deseydi, Galatasaray’ı 4-1 yeneceksiniz, “ben şaka mı yapıyorsun?” derdim. “Şaka mı yapıyorsun?” derdim.



Bugün… pic.twitter.com/FB0JfeJ5M3 — HT Spor (@HTSpor) May 2, 2026

"F.BAHÇE MEDYASI BENİ G.SARAY'IN ARKA BAHÇESİYMİŞİM GİBİ SUÇLUYORDU"

Fenerbahçelilere de tepki gösteren Yıldırım, "İnanılmaz mutluyum, üzerimden büyük bir yük kalktı. Her Galatasaray maçına hep büyük bir baskıyla çıkıyorduk. Fenerbahçe medyası beni Galatasaray’ın arka bahçesiymişim gibi suçluyordu. Bizim ilk hedefimiz yenmek dedik. Üç maçlık galibiyet serimiz var dedik. Avrupa’ya gitme şansımız az olsa da o şansı devam ettirmek istiyoruz dedik" ifadesini kullandı.

REKLAM

📺 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor!



🎙️ Yüksel Yıldırım: İnanılmaz mutluyum, üzerimden büyük bir yük kalktı. Her Galatasaray maçlarına hep büyük bir baskıyla çıkıyorduk. Fenerbahçe medyası beni Galatasaray’ın arka bahçesiymişim gibi… pic.twitter.com/NJix3oich3 — HT Spor (@HTSpor) May 2, 2026

"G.SARAY'I BÖYLE BİR SKORLA NE AVRUPA'DA NE DE TÜRKİYE'DE YENEBİLDİLER"

Yüksel Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Çok erken bir gol yedik. İnanılmaz bir gol attı Yunus, şapka çıkarılır. Ama ondan sonra Samsunspor’un geri dönüşü ve oyuna hükmedişi vardı. Maçı domine ettik, skoru da yaptık. İnanılmaz mutluyum. Galatasaray böyle bir skorla ne Avrupa’da doğru düzgün yenebildiler ne de Türkiye’de."

📺 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor!



🎙️ Yüksel Yıldırım: Çok erken bir gol yedik. İnanılmaz bir gol attı Yunus, şapka çıkarılır. Ama ondan sonra Samsunspor’un geri dönüşü ve oyuna hükmedişi vardı. Maçı domine ettik, skoru da yaptık.… pic.twitter.com/bEFRshKyeI — HT Spor (@HTSpor) May 2, 2026

"F.BAHÇE'NİN YAPAMADIĞINI SAMSUNSPOR YAPTI"

Son olarak Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Şu maçı seyretsinler, Fenerbahçeliler bu maçın 90 dakikasını seyretsinler; Samsunspor nasıl oynamış. Fenerbahçe’nin yapamadığını Samsunspor yaptı. Bu Galatasaray’da kaleci Uğurcan hariç, gerisi aynı oyuncular. Bu takımı biz burada hezimete uğrattık. Daha da farklı yenebilirdik" şeklinde konuştu.