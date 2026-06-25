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        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması!

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması!

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2026-2027 sezonu için yapılan transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer listelerinde yer alan 5 aday futbolcu ile görüştüklerini belirten Yüksel Yıldırım, henüz hiçbir oyuncu ile transferleri sonlandırmadıklarını ifade etti.

        "JOVAN MILOSEVIC İLE İLGİLENDİĞİMİZ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

        Samsunspor için en doğru oyunculara giderek sabırla çalışmaları yürüttüklerini belirten Yıldırım, “Transferler sonuçlanmadan görüştüğümüz oyuncu hakkında konuşmayan biriyim. Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil. Takımımız ile adı anılan Jovan Miloseviç ile ilgilendiğimiz haberleri de doğru değil” açıklamalarında bulundu.

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