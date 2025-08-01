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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Yolumuza Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım: Yolumuza Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmenin hem finansal hem da tanınırlık açısından kendileri için daha iyi olacağını belirterek, Konferans Ligi'ne kalmak istemediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:59
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        "Yolumuza Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz"
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        Amissos Grup çatısı altında Samsunspor ve USL Dunkerque kulüplerinin sahibi olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bugün oynanacak hazırlık maçı öncesinde her iki takımın üst düzey yöneticileri ile birlikte Samsun’da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Aralarında Beşiktaş’ın eski golcüsü USL Dunkerque yöneticisi Demba Ba’nın da bulunduğu İki kulübün yöneticileri kulüp ve grup hedefleri hakkında açıklamalarda bulundular.

        "YOLUMUZA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Kulüp olarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmek istediklerini dile getiren Başkan Yüksel Yıldırım, "Biz zoru seviyoruz. Biz Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah pazartesi günü Fuat Çapa hocamız elleriyle iyi bir çekiliş yapıp, iyi bir rakip çıkarsa UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalmak istiyoruz. Bu hem bizim finansal açıdan bize destek olacak hem de bilinirlik açısından önemli olacak. Çünkü oradaki rakipler çok zor ve üst düzey. Oynayacağımız takımların Samsun'u öğrenmesi ve aynı zamanda şehrin tanıtımı açısından da Avrupa Ligi önemli. Burada amaç; bir taşla kuş katliamı yapmak. Onun için biz Konferans Ligi’ne asla kalmak istemiyoruz" dedi.

        "5 YA DA 6 YENİ TRANSFER DAHA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

        Şu andaki kadronun üzerine 5-6 oyuncu transferi yapmak istediklerinin altını çizen Yüksel Yıldırım, "Transferde takımdan ayrılan 4 oyuncu yerine transfer yaptık. Bundan sonra iyi oyuncuları getirip kaliteyi çok yukarı çıkarıp önce Avrupa'da başarılı olmak hem de paralel bir koşuda da Süper Lig’de başarılı olmak istiyoruz. Bu ikisini yapmak istiyoruz. Bunun için de Fuat Hocamın yapmış olduğu bir kadro mühendisinde 22 kişilik bir kadro yapacağız dedik. Şu an 16 civarına geldik. Yani bizim 5 ya da 6 tane daha yeni transfer yapmamız gerekiyor. Bu yapacağımız transferler hem ihtiyaç için ama önceliği Avrupa kupasındaki başarı için sonra da yarışacağımız dört ayrı kulvardaki başarı için olacak. Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde ve Süper Kupa dörtlü turnuvasında mücadele edeceğiz. Onun için kadronun geniş olması gerekiyor. Biz 12 Eylül gece yarısına kadar transfer yapacak bir şekilde yolumuza gideceğiz" diye konuştu.

        Basın toplantısının ardından her iki takımın yöneticileri, hazırlık maçını izlemek için 19 Mayıs Stadyumu’na gitti.

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