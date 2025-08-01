Amissos Grup çatısı altında Samsunspor ve USL Dunkerque kulüplerinin sahibi olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bugün oynanacak hazırlık maçı öncesinde her iki takımın üst düzey yöneticileri ile birlikte Samsun’da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Aralarında Beşiktaş’ın eski golcüsü USL Dunkerque yöneticisi Demba Ba’nın da bulunduğu İki kulübün yöneticileri kulüp ve grup hedefleri hakkında açıklamalarda bulundular.

"YOLUMUZA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kulüp olarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmek istediklerini dile getiren Başkan Yüksel Yıldırım, "Biz zoru seviyoruz. Biz Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah pazartesi günü Fuat Çapa hocamız elleriyle iyi bir çekiliş yapıp, iyi bir rakip çıkarsa UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalmak istiyoruz. Bu hem bizim finansal açıdan bize destek olacak hem de bilinirlik açısından önemli olacak. Çünkü oradaki rakipler çok zor ve üst düzey. Oynayacağımız takımların Samsun'u öğrenmesi ve aynı zamanda şehrin tanıtımı açısından da Avrupa Ligi önemli. Burada amaç; bir taşla kuş katliamı yapmak. Onun için biz Konferans Ligi’ne asla kalmak istemiyoruz" dedi.