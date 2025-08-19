Samsunspor Başkanvekili Bilen: Forma konusu spekülasyon

Süper Lig temsilcisi Samsunspor, 21 yıl sonra Avrupa kupası mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, 21 Ağustos’ta Atina’da, 28 Ağustos’ta ise Samsun’da Panathinaikos ile karşılaşacak. Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Başkanvekili Veysel Bilen, takımın son durumu ve gündemdeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YUNANİSTAN'DAN GÜZEL BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Bilen, play-off turunu geçmeye inandıklarını belirterek, "İlk maç 21, rövanş ise 28 Ağustos’ta oynanacak. Ekibimize güveniyoruz. Sahada 90 dakika mücadele ederek Yunanistan’dan ikinci maç için avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Samsun’daki rövanşta 30 bin taraftarımızın desteğiyle bu turu geçmek ve Avrupa Ligi gruplarına kalmak hedefimiz. Sakatlıkları bulunan Carlo Holse ve Emre Kılınç’ın durumunu sağlık ekibimiz yakından takip ediyor. Holse’nin büyük ihtimalle forma giymesi zor. Ancak genişleyen kadromuz bu açığı kapatacak güçte" dedi.

"FORMA KONUSU SPEKÜLASYON"

Atatürk silüetli mavi formanın gündeme gelmesiyle ilgili tartışmalara açıklık getiren Bilen, "Türkiye ve Yunanistan’da bazı çevreler bu konuyu kaşıdı. Samsunspor olarak sadece sahaya odaklandık. UEFA onaylı forma listemiz belli. Atina’da beyaz, Samsun’da kırmızı-beyaz formamızla çıkacağız. Ne giyersek giyelim göğsümüzdeki arma bizim için kutsaldır" ifadelerini kullandı.