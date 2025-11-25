Habertürk
        Samsunspor-Breidablik maçına Ukraynalı hakem!

        UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Samsunspor'un İzlanda ekibi Breidablik'le karşılaşacağı maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

        25.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:40
        Samsunspor'un maçına Ukraynalı hakem!
        Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre, Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Shurman'ın yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonundan Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

