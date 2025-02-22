Samsunspor - Çaykur Rizespor: 2-3 (MAÇ SONUCU) Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Ligde üç maç sonra kazanan yeşil-mavili takımın gollerini 52'de Satka (kendi kalesine), 86'da Ali Sowe ve 88'de Zeqiri kaydetti.

Habertürk Giriş: 22.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:14 facebook

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