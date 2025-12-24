Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'da Thomas Reis'ten Musaba'ya tepki: Saygısızlık yaptı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da Thomas Reis'ten Musaba'ya tepki: Saygısızlık yaptı

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Musaba ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Musaba'ya tepki gösteren Alman teknik adam, "Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Antrenmana katılmadı, bu saygısızlıktır. Belki de ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek" dedi.

        Giriş: 24.12.2025 - 23:18 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:18
        Reis'ten Musaba'ya tepki: Saygısızlık yaptı
        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Alman teknik adam, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ve Eyüpspor maçının kadrosunda yer almayan Musaba'yla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

        "KADRODA OLMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

        Thomas Reis, "Transfer konusu olarak ne noktadalar bilmiyorum. Bu hayatın bir parçası profesyonel olarak iş yapıyoruz ama son zamanlardaki takındığı tavırları anlamıyorum. Sonuçta kendisini geliştirmesi adına Samsunspor ona bu şansı verdi. Kendisi ile maçtan önce bir toplantı yaptım. Bu maçta kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Olmak istemediğini söyledi" dedi.

        "BELKİ DE OCAK AYINDA FARKLI KULÜPTE FORMA GİYECEK"

        Biz, Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Antrenmana katılmadı, bu saygısızlıktır. Belki de ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım."

