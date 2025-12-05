Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye çağrı: Bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz!

Habertürk
        Samsunspor Kulübü, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından penaltı bekledikleri pozisyonda devam kararı çıkmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 23:32 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:32
        Samsunspor'dan TFF'ye çağrı!
        Samsunspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu.

        Kırmızı-Beyazlılar, mücadelenin son saniyelerinde penaltı bekledi ve VAR incelemesi sonucu devam kararı çıktı. Samsunspor Kulübü ise maçın ardından bir açıklama yayınladı.

        İşte Samsunspor'un açıklaması:

        "Bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.

        Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

        Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen, müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir.

        Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır.

        Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.

        Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz.

        Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin!"

