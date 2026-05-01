Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" yarınki müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SAMSUNSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor- Galatasaray maçı, 2 Mayıs Cumartesi (yarın) 20.00'de oynanacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji
OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, yarınki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.
EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.
Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.
OKAN BURUK, SAMSUNSPOR'A PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı.
Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı.
Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.