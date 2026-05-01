Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor- Galatasaray muhtemel 11

        Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" yarınki müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 19:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de lider Galatasaray, 32. hafta maçında yarın akşam Samsunspor'a konuk olacak. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u mağlup ettiği takdirde bitime 2 hafta 26. lig şampiyonluğunu garantileyecek. Peki, Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

        SAMSUNSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Samsunspor- Galatasaray maçı, 2 Mayıs Cumartesi (yarın) 20.00'de oynanacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

        SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

        Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

        OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, yarınki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

        EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.

        OKAN BURUK, SAMSUNSPOR'A PUAN KAYBETMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı.

        Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
