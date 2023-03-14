Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Yılport Samsunspor
ABONE OL

Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 16 maçta yenilgi görmeyen Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaların 11'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
AA

Son olarak sahasında Beyçimento Bandırmaspor'u 5-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 38 puan topladı.

Bu sezonki son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, 2 mağlubiyetle ligin en az kaybeden takımı konumunda bulunuyor.

Rakip filelere gönderdiği 45 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Samsunspor, kalesinde ise 19 gol gördü. Samsunspor'da forvetler Gaetan Laura, Douglas Tangue ve Ahmet Sağat, takımlarının attığı gollerin 24'üne imza attı.

Ligde 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi ile 51 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta Eyüpspor'un yenilmesiyle liderliğe yükseldi.

Süper Lig'den 2011-2012 sezonu sonunda düşen Samsunspor, bu sezon 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Yılport Samsunspor, ligin 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta Mert Günok damgası! 5 kez kalesini gole kapadı ve A Milli Takım için... - Beşiktaş haberleri
FUTBOL Mert Günok'un dönüşü!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi! Brezilya ile görüşme tarihi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Brezilya ve Jesus için tarih!
Süper Lig'de 25. haftanın panoraması! Galatasaray rekoru kırdı
FUTBOL Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
Avrupa devleri Fenerbahçe'nin yıldızları için Kadıköy'e geliyor!
FUTBOL Avrupa devleri Kadıköy'e geliyor!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa devi talip oldu! 20 milyon euro... - Fenerbahçe transfer haberleri
FUTBOL Avrupa devi Ferdi için geliyor!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Inaki Pena savaşı!
FUTBOL Devlerin Inaki Pena savaşı!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu üstüne koyarak devam ediyor! Kariyer sezonu... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Kerem'e büyülü dokunuş!
Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin istifa etti!
FUTBOL Süper Lig ekibinde istifa!
Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Üç yıldıza 60 milyon Euro!
Porto Inter maçı şifresiz mi yayınlanacak? Porto Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Porto Inter maçı şifresiz mi yayınlanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.