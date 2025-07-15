Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Rick van Drongelen'le nikah tazeledi! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Rick van Drongelen'le nikah tazeledi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Drongelen'le nikah tazeledi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen’in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Samsunspor, iç ve dış transferde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Alman ekibi Union Berlin’den transfer edilen 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı. 2024-2025 Süper Lig sezonunda toplam 33 maçta forma giyen tecrübeli stoper, savunmadaki istikrarı ve liderliğiyle taraftarın da beğenisini kazandı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Savaşçı ruhuyla savunmanın gücüne güç katan Rick van Drongelen ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Tebrikler Rick” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler