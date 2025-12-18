Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Samsunspor son 16 turu için Mainz karşısında! - Futbol Haberleri

        Samsunspor son 16 turu için Mainz karşısında!

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi lig etabının 6. ve son maçında bu akşam 23.00'te Almanya ekibi Mainz 05'e konuk olacak. Temsilcimiz, rakibini mağlup etmesi halinde ilk 8'e kalıp direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Samsunspor'un, beraberlik halinde de diğer maçların sonuçlarına göre son 16 biletini alma ihtimali bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:30
        Samsunspor son 16 turu için sahada!
        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, lig aşamasının 6. ve son maçında bu akşam Almanya ekibi Mainz 05'e konuk olacak.

        Mewa Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

        Geride kalan 5 maçta topladığı 10 puanla 5. sırada yer alan temsilcimiz, rakibini mağlup etmesi halinde lig etabını ilk 8'de tamamlayacak ve direkt olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Samsunspor'un beraberlik halinde de diğer maçların skorlarına göre son 16 turuna kalma ihtimali bulunuyor.

        Mainz 05 de Samsunspor gibi 5 maçta 10 puan topladı.

        SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

        Karadeniz temsilcisinde, kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ile Eyüp Aydın, kurallar gereği maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel'de karşılaşmada görev alamayacak.

