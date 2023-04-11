Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor´u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar bu galibiyetle puanını 66´a yükselterek Süper Lig´e bir adım daha yaklaştı.