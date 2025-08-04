Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Giriş: 04.08.2025 - 14:12 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:16
Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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