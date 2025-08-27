Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda, 2-1 kaybettikleri maçın rövanşında Yunanistan ekibi Panathinaikos’u ağırlayacak. Mücadele öncesinde Samsunspor’un orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, son taktik antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turu geçmek için mücadele edeceklerini dile getiren Olivier Ntcham, "Holse’nin ilk maçta oynamaması bizi etkiledi mi? Ne evet ne de hayır. Bizi etkilemiş olabilir. Duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Bu sadece bir oyuncu eksikliğinden olmadı. Herkese çok ihtiyacımız var. Holse, geri geldiği için çok mutluyum. Umarım yarın çok iyi performans gösterir ve turu geçeriz" dedi.