İHA

Yarısı çim olmak üzere toplam 5 sahanın yer aldığı son teknoloji tesisin açılışı bugün Batıpark’ta yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de açılışa katılım gösterdi.

Açılışta açıklamalarda bulunan Bakan Bak, son teknoloji tesislerin Samsunspor’a hayırlı olmasını dileyerek, "Samsunspor’u tebrik ederim. Türk futboluna böyle bir tesis kazandırdılar. Açılışta yağmurun bereketi de var. Bu tesis Türk sporundaki değişimin de bir örneğidir. Tesisin etrafında da birçok spor alanı var. Samsun Karadeniz bölgesinin spor kentlerinden biri. Burada olimpiyatları da yapmıştık. Samsun sporcularıyla da meşhur bir şehir. Akrabalarımın bir kısmı Alaçam’da. Samsunspor ve Samsun hakkında bilgim var. Bugün de güzel bir ortam var. Bu tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah burada yeni Tanju Çolaklar, Tümer Metin’ler, İlhan Mansız’lar yetişir. Buranın genleri buna uygun. Bu tesisteki 5 sahanın yarısı çim yarısı da FİFA standartlarında. İnşallah A Milli Takımımız da Samsun’da oynayacağı Galler maçında Avrupa Şampiyonası virajındaki önemli maçı kazanır. Federasyonumuzun akademi projesine de destek veriyoruz. Başkanımızın da dediği gibi bizim artık futbolcu üretip, ihraç etmemiz lazım. Avrupa ve Dünya liglerinde daha çok sporcumuz olması lazım. Bazı sporcularımız bunu yapıyor ama daha fazlasını yapmalıyız. Samsunspor bunun için önemli bir adım attı. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum“ şeklinde konuştu. MEHMET BÜYÜKEKŞİ: YENİ TANJU ÇOLAK'LAR, ERTUPĞRUL SAĞLAM'LAR ÇIKMASINI DİLİYORUM Akademi tesisinin Türkiye’deki birçok kulübe örnek olması gerektiğini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Samsunspor’u ve başkan Yıldırım’ı 100. yılda Süper Lig’e çıktığı için kutluyoruz. 11 yıl aradan sonra Samsunspor Süper Lig’e çıktı. Göreve gelir gelmez başkan buranın yapılmasını önemsiyordu. Kulüplerin gelecekte var olabilmesi için böyle tesislere önem vermesi gerekiyor. Bu tesislerde inşallah geçmişte olduğu gibi Tanju Çolak’lar, Ertuğrul Sağlam’lar çıkar. Böyle bir akademi kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

VALİ DAĞLI: 19 MAYIS STADYUMU'NUN ALTINA SPOR LİSESİ YAPACAĞIZ Şehir olarak böyle bir tesise sahip oldukları için gurur duyduklarını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çok önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Samsun 1 yıldır çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl Teknofest’i gerçekleştirdik. Bu yıl da Samsunspor Süper Lig’e çıktı. Bugün de 27 aradan sonra milli maç Samsun’da oynanacak. Samsun’da genç nüfus oldukça fazla. Akademinin yanında golf, okçuluk ve buz pisti var. Ayrıca birçok spor alanı da ilimizde bulunuyor. 19 Mayıs Stadyumu’nun altına ‘Spor Lisesi’ yapacağız. Ayrıca Alaçam’da bir bocce tesisi kuracağız. Samsunspor Akademisi’ni Samsun’a kazandıran, emeği geçenlere sporcular adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DEMİR: TESİS 20 YILLIĞINA SAMSUNSPOR'A TAHSİS EDİLDİ Batıpark’taki alanı 20 yıllığına Samsunspor’a bedelsiz olarak tahsis ettiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün özel bir gün. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ı yatırımı dolayısıyla tebrik ederim. Burada çok zeki ve ahlaklı sporcular yetişecek. Tesisin önemini bilerek 20 yıllık kullanım hakkını kulübe verdik. Biz de belediye olarak 1500’ün üzerinde amatör sporcuyu destekliyoruz. Bunların arasında 80’in üzerinde milli sporcu da var. Ayrıca 700 öğrenciye spor eğitimi de veriyoruz. Futbol takımızı da 3. Lig’e çıkartmak için mücadele veriyoruz. Samsunspor bu sezon Süper Lig’de oynayacak ve inşallah çok başarılı bir süreç geçirecektir” değerlendirmesini yaptı. BAŞKAN YILDIRIM: TESİSİB DİĞER KULÜPLERE DE ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ Kulüp olarak çok mutlu olduklarını belirten Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, “Bugün gördüğünüz akademi, Türkiye’nin belki ilklerinden olacak futbol yuvası olacak. Kulüp olarak hep ilkleri yapmak istiyoruz. Böyle bir tesisi Samsun’a ve Türkiye’ye kazandırdığımız için çok mutluyuz. Burada teknolojinin kullanıldığı akıllı sahalar da var. Burayı UEFA standartlarının üzerinde yaptık. Bu tesisin diğer tüm kulüplere örnek olmasını diliyorum. Samsunspor olarak bacasız bir sanayi olmak istiyoruz. Varımız, yoğumuz, zeki ve ahlaklı sporcular yetiştirmek. Tesisi tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Bundan sonra da daha güzel işler yaparak Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Açılışa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp personeli, sporcular, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

MUSTAFA KEMAL ERKANAT TESİSİ Samsunspor futbol akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesislerinde 2,5 Çim saha (20 bin 500 m2), yapay çim saha (19 bin 265 m2), futbolmatik (825 m2) , ana bina (4 bin m2), çim bakımı ve su depoları (400 m2), seyirci tribünleri, misafir takım soyunma odaları (200 m2), 3 adet eğitim ve seminer odası, 500 kişi yemek kapasiteli mutfak, Aynı anda 120 kişi kapasiteli yemek salonu, 4 yaş grubu için ayrı soyunma odaları, 36 antrenör kapasiteli çalışma salonu, kadın-erkek hakem soyunma odaları, gözlemci odası, doktor muayene ve numune alma odası, tesis yönetimi ofis bloğu, 600 m2 fitnes alanı, fizyoterapi salonu, diyetisyen, psikolog ve doktor muayene odaları olmak üzere 22 adet 2 kişilik, 22 adet 4 kişilik olmak üzere toplam 132 kişi kapasiteli öğrenci yatak odası, 4 adet nöbetçi ve misafir hoca yatak odası, büyük toplantı odası, sporcu dinlenme ve sosyal alanı, 2 adet konsol oyunu odası, çamaşırhane ve malzeme deposu olmak üzere 55 bin m2’lik kampüs içerisinde 5 bin 500 m2 kapalı alan ile hizmet verecek.