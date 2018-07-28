San Jose Earthquakes - Salt Lake rakamlar

ABD MLS maçında San Jose Earthquakes ile Salt Lake, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:30. Maç öncesi San Jose Earthquakes 12 puanla 23. sırada, Salt Lake 30 puanla 10. sırada bulunuyor. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Salt Lake, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 424 kodlu maçı oynayanlar; San Jose Earthquakes galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Salt Lake galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40.

San Jose Earthquakes son haftadaki Minnesota Stars müsabasında 3-2 kazandı.

Salt Lake ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan San Jose Earthquakes, 15 gol attı ve 20 gol yedi.

Salt Lake, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Salt Lake, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.

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