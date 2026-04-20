        Sanatçılardan İrlanda - İsrail maçına tarihi çağrı!

        Sanatçılardan İrlanda - İsrail maçına tarihi çağrı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail arasında Dublin'de oynanacak maç, taraftar gruplarının boykot çağrıları nedeniyle tartışma yaratıyor. Kneecap, The Mary Wallopers, Fontaines D.C. müzik grupları ve Annie Mac, İrlanda ile İsrail arasındaki Uluslar Ligi maçını durdurmak amacıyla başlatılan "StopTheGame" kampanyasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 19:29 Güncelleme:
        UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail arasında 4 Ekim'de başkent Dublin'de oynanması planlanan maça tepkiler giderek büyüyor.

        İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İrlanda'nın sahaya çıkmaması gerektiğini savunan İrlanda taraftar grupları, maçın boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

        Taraftarlar tarafından maçın oynanmaması için başlatılan "StopTheGame" kampanyasına dünyaca ünlü müzik gruplarından ve sanatçılardan da destek geldi.

        Aralarında Kneecap, The Mary Wallopers, Fontaines D.C. müzik grupları ile ünlü DJ ve yazar Annie Mac'in yer aldığı çok sayıda sanatçı, kampanyayı desteklediklerini duyurdu.

        "Oyunu durdurun" etiketiyle kampanyaya katılan sanatçılar, içinde futbol maçlarından ve Gazze'deki soykırımdan kesitlerin yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda, "Son 30 ayda İsrail, Gazze'de 565 Filistinli futbolcuyu öldürdü. İsrail ile oynamak soykırımı desteklemektir." ifadeleri kullanıldı.

        "Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık"

        2003-05 yıllarında İrlanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Brian Kerr, futbolla siyasetin ayrılması gerektiğini söyleyen Başbakan Micheal Martin'e tepki gösterdi.

        Ker, Başbakan Martin'in maçın oynanması yönündeki düşünceleri üzerine, "Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık. Bu, İrlanda Federasyonu için Filistin halkı adına bir tavır alma fırsatı." diye konuştu.

        ABD-İran müzakereleri öncesinde yoğun güvenlik önlemleri

        ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'da yapılması beklenen 2. tur müzakereleri öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. (AA)

