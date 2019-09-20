Çete üyeleri neye uğradığını şaşırdı

Polis telsizi uyanıklığı da onları kurtaramadı!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmaya ait binada kurulan atölyede ruhsatsız silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

SİLAH KAÇAKÇILARINA AĞIR DARBE

Belirlenen adresi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, üretilen ruhsatsız tabancaları, ülke genelinde satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Aralarında silah atölyesinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı yapılan baskında, 7 şüpheli yakalandı.

DİNLEDİKLERİ POLİS TELSİZİ İŞE YARAMADI

Şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizi dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin yanı sıra bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da öğrenildi.

Aramalarda değişik çap ve modellerde 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce tabanca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

Adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.