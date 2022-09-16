Sanayi Devrimi Nedenleri ve Sonuçları

Kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılan Sanayi Devrimi sonrasında üretimde ne gibi değişiklikler olmuştur? İşte, tüm detaylar…

Sanayi Devrimi Nedir?

Sanayi Devrimi gerçekleşen birçok teknolojik buluşun ve en önemlisi de icat edilen buharlı makinenin endüstride kullanılması sonucu gerçekleşen birtakım yeniliklerdir. Üretim hızı ve çeşitliliğinde meydana gelen gelişmelerle, hem ekonomik hem de toplumsal yapı kökünden değişmiş ve bu durum da yeni bir dünya düzeninin oluşmasına sebep olmuştur.

Sanayi Devrimi İlk Nerede Başladı?

Sanayi Devrimi ilk olarak İngiltere’nin Manchester şehrinde başlamıştır. İngiltere’de haklar ve özgürlüklerin güvence altına alınması, borsa ile bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler Sanayi Devrimi’nin ilk olarak bu bölgede ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır.

Sanayi Devrimi Ne Zaman Oldu?

Sanayi Devrimi 18. yüzyılda gerçekleşmiş ve kısa süre içinde bütün dünyaya yayılmıştır. 18. yüzyılda ilk olarak demir çelik ve tekstil sektöründe yaşanan gelişmelerle İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi kısa süre içinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yayılmıştır.