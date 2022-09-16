Sanayi Devrimi Nedenleri ve Sonuçları

Kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılan Sanayi Devrimi sonrasında üretimde ne gibi değişiklikler olmuştur? İşte, tüm detaylar…
Sanayi Devrimi Nedir?
Sanayi Devrimi gerçekleşen birçok teknolojik buluşun ve en önemlisi de icat edilen buharlı makinenin endüstride kullanılması sonucu gerçekleşen birtakım yeniliklerdir. Üretim hızı ve çeşitliliğinde meydana gelen gelişmelerle, hem ekonomik hem de toplumsal yapı kökünden değişmiş ve bu durum da yeni bir dünya düzeninin oluşmasına sebep olmuştur.
Sanayi Devrimi İlk Nerede Başladı?
Sanayi Devrimi ilk olarak İngiltere’nin Manchester şehrinde başlamıştır. İngiltere’de haklar ve özgürlüklerin güvence altına alınması, borsa ile bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler Sanayi Devrimi’nin ilk olarak bu bölgede ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır.
Sanayi Devrimi Ne Zaman Oldu?
Sanayi Devrimi 18. yüzyılda gerçekleşmiş ve kısa süre içinde bütün dünyaya yayılmıştır. 18. yüzyılda ilk olarak demir çelik ve tekstil sektöründe yaşanan gelişmelerle İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi kısa süre içinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yayılmıştır.
Sanayi İnkılabı Kısaca Tarihi
18. yüzyılda başlayan Sanayi İnkılabı için; James Watt tarafından icat edilen buharlı makine büyük bir dönüm noktası olmuştur. Sanayide kullanılan kas gücünün yerini alan bu makine ile üretim hızlanmış ve küçük atölyeler yerini büyük fabrikalara bırakmıştır. Endüstride yaşanan bu gelişmeleri, denizyolu ve demiryolu taşımacılığında ortaya çıkan gelişmeler izlemiş ve uluslararası ticaret sanayi devrimi le birlikte büyük önem kazanmıştır.
Sanayi İnkılabı Nedenleri
Buharlı makinenin icat edilmesi ve bu buluşun sanayide kullanılmasıyla ivmelenen Sanayi İnkılabı nedenleri şu şekilde listelenebilir:
- Coğrafi Keşifler ile birlikte keşfedilen yeni bölgelerdeki zenginliğin Avrupa’ya aktarılması.
- Rönesans ve Reform hareketlerinin yaratmış olduğu özgür düşünce ortamı ve bilim ve teknolojide gerçekleşen gelişmeler.
- Avrupa’ya getirilen altın ve gümüş sayesinde Avrupa’da ortaya çıkan sermaye birikimi.
- Başta buharlı makine olmak üzere yeni buluşların sanayide kullanılması.
Sanayi İnkılabı Sonuçları
- yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi İnkılabı sonuçları şunlardır:
- Küçük atölyeler yerini büyük fabrikalara bırakmıştır.
- Fabrikalarda üretilen malların miktarı ve çeşitliliği artmıştır.
- Artan sanayileşme hammadde ve pazar ihtiyacını arttırmıştır. Bu durumda sömürgecilik faaliyetlerine hız kazandırmıştır.
- Tarıma dayalı olan ekonomik model yerini sanayiye dayalı bir modele bırakmıştır.
- Yeni ekonomik merkezler kurulmuştur.
- İnsanların yaşam standardı yükselmiştir.
- Sıtma, veba gibi hastalıklar ortadan kalkmış ve insan ömrü uzamıştır.
- İnsan ve hayvan gücüne dayalı olan küçük ölçekli sanayi yerini buhara dayalı sanayiye bırakmıştır.
- Tarımdaki makineleşme ile birlikte üretim artmış ve büyük nüfusların beslenmesi kolaylaşmıştır.
- Köyden kente göç artmış ve nüfus sanayileşmiş kentlerin çevresinde birikmiştir.
- Sanayi Devrimi sonrası kalabalık aileler yerini çekirdek aile yapısına bırakmıştır.
- Sanayi alanında ortaya çıkan yeni düzen yeni bir işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, ilerleyen zamanlarda, işçi sınıfının sorunları ve çalışma standartlarını önceleyen Sosyalizm görüşünü doğurmuştur.
- Burjuvazi, toplumların en seçkin grubu olarak ön plana çıkmıştır.
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