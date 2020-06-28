Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın'dan Ar-Ge yatırımına teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmasının teşvik edilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi

Ar-Ge yatırımına teşvik
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlemeye gitti.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırımcı firmaların Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek amacıyla düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda desteklerden yararlanan yatırımlarda, yatırım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl net satışların asgari yüzde 2'si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak.

Proje bazlı teşvik sisteminden faydalanan firmaların istihdam maliyetlerini yatırım döneminde de azaltabilmek amacıyla sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasının yatırım döneminde başlamasına da imkan sağlandı.

ENERJİDESTEĞİ UYGULAMALARI

Öte yandan, düzenlemeyle bu yardımlarda enerji desteği uygulamasına ilişkin usuller de belirlendi.

Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması, yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesiyle başlanabilecek.

Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecek.

Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılacak ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı, destek kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

YATIRIMCILAR, BAŞVURULARINI ELEKTRONİK ORTAMDAN YAPABİLECEK

Ayrıca, düzenleme kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların başvurularını Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapabilmesi sağlandı.

Proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların yatırımları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermelerini temin etmek adına hazırlanan ekte de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu ekin bağımsız danışmanlık kuruluşları veya kalkınma/yatırım bankalarınca hazırlanması talep edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kİlosu 5 bin TL! Siparişlere yetişemiyor
İŞ-YAŞAMTalep patladı! Kilosu 5 bin TL
İDDMİB'den 56 milyar dolarlık pazara sanal çıkarma
İŞ-YAŞAMOrta Asya pazarlarına ‘sanal çıkarma’
3M Türkiye solunum koruyucu maske üretimine başladı
İŞ-YAŞAMSolunum koruyucu maske üretimine başladılar
29 Haziran'da açılıyor
İŞ-YAŞAM29 Haziran'da kapılarını açıyor
Bazı ithal ürünlere ilave gümrük vergisi getirildi
İŞ-YAŞAM400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
İhracatı gitgide artıyor
İŞ-YAŞAMİhracatı gitgide artıyor
L’Oréal'den çevresel sertifikalandırma sistemi
İŞ-YAŞAML’Oréal'den çevresel sertifikalandırma sistemi
BDDK'dan banka dışı 14 mali kuruluşa idare para cezası kararı
İŞ-YAŞAMBDDK'dan 14 mali kuruluşa idari para cezası
Bakan Karaismailoğlu: Projelerimizi kısa sürede tamamlayacağız
İŞ-YAŞAM"Projelerimizi kısa sürede tamamlayacağız"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X