Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.730,51 %-0,65
        DOLAR 46,4452 %0,00
        EURO 53,2398 %0,05
        GRAM ALTIN 6.202,65 %-1,34
        FAİZ 41,28 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 97,04 %-1,14
        BITCOIN 62.378,00 %-1,01
        GBP/TRY 61,4778 %0,24
        EUR/USD 1,1458 %0,00
        BRENT 79,51 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 10.141,41 %-1,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayide kapasite kullanımı arttı

        Sanayide kapasite kullanımı arttı

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sanayide kapasite kullanımı arttı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

        Buna göre, haziranda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1975 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 74,2 seviyesindeyken, haziranda 0,3 puan artışla yüzde 74,5'e çıktı.

        Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

        Aylar/Yıl 2025 2026
        Ocak 74,6 74,1
        Şubat 74,5 73,5
        Mart 74,4 73,3
        Nisan 74,3 73,8
        Mayıs 75,0 74,2
        Haziran 74,6 74,5
        Temmuz 74,2
        Ağustos 73,5
        Eylül 74,0
        Ekim 74,2
        Kasım 74,4
        Aralık 74,4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Karaal, eşinin kaçırılmasına ilişkin konuştu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Öte yandan eşi Ayşe Karaal'da olaya ilişkin Habertürk'e konuştu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        İran müzakere öncesi Lübnan için güvence istiyor
        İran müzakere öncesi Lübnan için güvence istiyor
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım