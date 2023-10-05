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        Haberler Gündem Sancaktepe Belediyesi: Etrafı kapalıydı

        Sancaktepe Belediyesi: Etrafı kapalıydı

        İstanbul Sancaktepe'de, 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeninin inşaatın su çukurunda bulunmasıyla birlikte ihmaller de tartışılıyor. Kahreden ölümlerin ardından belediyenin açıklamasında ise "İnşaatın etrafı tamamen kapatılmış, ilgili alanda gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır" denildi. Esra Toptaş yazdı…

        Esra Toptaş
        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 05.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:03
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        Sancaktepe Belediyesi: Etrafı kapalıydı
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        İstanbul Sancaktepe'de, Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cesedi bir inşaatın su dolu çukurunda bulunmuştu. BU kahreden haberin ardından ihmal iddiaları gündemde. Sancaktepe Belediyesi ise bir açıklama yaptı:

        BELEDİYE: ÖNLEM ALINMIŞTI

        “İlçemiz sınırları içinde yer alan Hilal Mahallesi’nde, genel şantiye bölgesinde bulunan inşaat alanında 3 erkek evladımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi bizleri derinden üzdü.

        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!

        Yukarıda bahsi geçen, yerleşim alanından uzak, meskun mahal dışında bir lokasyonda bulunan inşaat alanında, Cemevi projesi için çalışmalar devam etmekte olup, inşaatın etrafı tamamen kapatılmış, ilgili alanda gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

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        Gerçekleşen bu elim olaydan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

        Olay adli mercilere intikal etmiştir, belediye olarak konuyu tüm süreçleriyle hassasiyetle takip etmekteyiz.

        Acımızı bir kez daha dile getirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

        Sancaktepe Belediyesi, inşaatın etrafının tamamen kapalı olduğuna dair bir açıklama yaptı. Prki etrafı kapalıysa 3 küçük çocuk o inşaat çukuruna nasıl düştü? Neden güvenlik görevlisi yoktu? Sorumlu kim?

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