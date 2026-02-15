Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Sancaktepe'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Sancaktepe'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 08:09 Güncelleme: 15.02.2026 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sancaktepe'de yangın: Yaralının durumu ağır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi Filiz Sokakta 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binanın girişini ve ikinci katını saran dumanlar nedeniyle içeride mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        YARALININ DURUMU AĞIR

        Dumandan etkilenen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 12 Şubat 2026 (Bakan Gürlek'ten HSK'da İlk Toplantı)

        Meclisteki yumruklu kavgaya tepki. Bakan Gürlek'ten HSK'da ilk toplantı. Dervişoğlu'ndan Güneş'e ziyaret. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. ABD Tenef Üssü'nden çekildi. Trump'tan Netanyahu'ya İran mesajı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #sancaktepe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!