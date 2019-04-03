Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Nama itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdi. Özgen Sancaktepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, bütün sandıkların sayılması talebiyle dilekçeler sunduğunu iki kuruldan birinin talebini reddedip diğerinin kabul ettiğini söyledi.

Nama bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurduğunu anlattı.

Özgen Nama İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından adliye önünde habercilere açıklamalar yaptı. Nama şöyle konuştu: "Türkiye'de ilk defa olan bir şey. İstanbul'da bağımsız başkan adayı Özge Akman var. Benim ismim de Özgen Nama olduğu için, ilçemizde hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 11 bin oyu, hem de benim 11 bin oyumun iptal edildiği görülmektedir. Aynı pusulaya 2 tane mühür vurulmuş, biri CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'na biri de Özge Akman'a vurulmuş. Zaten okul bahçesine de gittiğimiz de vatandaş çıkınca bana sarılıyor; 'bir oy Ekrem İmamoğlu'na bir oy da Özgen Nama'ya yapıştırdım' diyorlardı. Tabii böyle olacağını düşünmüyordum. Fakat şimdi itirazımız sonucu yapılan sayımlara bakıldığında böyle bir durumla karşı karşıyayız."

Resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin civarı oyla seçimi kaybettiğinin görüldüğünü de ifade eden Nama "Aslında iptal edilmeyen oyları göz önünde bulundurduğumuzda, 5 bin oy fark atmamız gerekirken, 5 bin oy eksiye düşüyorum. Fakat sayım devam ediyor." dedi.