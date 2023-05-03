SEÇİM GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. Ancak seçim görevlileri henüz belli olmadı. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların bu hafta içinde belli olması bekleniyor.