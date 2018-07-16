Sandık görevlileri 24 Haziran seçimlerinin ardından seçim paralarının yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki; sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek? Seçim paraları ne zaman yatacak? İşte seçim ücretleriyle ilgili tüm merak edilenler...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VERİLECEK

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekili geel seçimi için sandık başına gitti. YSK ve siyasi partiler tarafından görevlendirilen binlerce kişi sandık başında görevlerini yerine getirdi. Seçimlerde görev yapanlara görevlerine ve görev yaptıkları sürelere göre ücret veriliyor.

Ödemeler ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak. Ödemeler ise 14 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde görevli olanların alacakları ücretler şöyle:

GÜNLÜK ÜCRETLER

Ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.

Sandık başkanı ve üyelerin ücreti: 217.00 TL

Siyasi parti temsilcileri ve birinci derece sorumlu görevliler: 108,00 TL

İkinci derece sorumlu görevliler: 104,00 TL

Üçüncü derece sorumlu görevliler: 102,00 TL

Dördüncü derece sorumlu görevliler: 99,00 TL

Şoför ve hizmetliler: 88,00 TL

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI ÜCRETLERİ

Başkanlar ve il seçim kurulları üyeleri: 108,00 TL

İlçe seçim kurulları üyeleri: 93,00 TL

Seçmen kütük bürosu müdürleri: 104,00 TL

Seçmen kütük bürosu zabıt katipleri: 99,00 TL

Seçmen kütük bürosu hizmetlileri: 93,00 TL

Askı yeri görevlileri: 88,00 TL

Şoförler ve hizmetliler : 88,00 TL

SANDIK KURULLARI ÜCRETLERİ

Başkan: 102,00 TL

Üye: 93,00 TL