Türkiye, 14-28 Mayıs genel seçimler kapsamında sandık başındaydı. Bu kapsamda seçim günü sandıklarda görev alanlar, sandık görevlisi ücretini araştırmaya başladı. Birinci ve ikinci tur seçimlerinde oy verme ve oy sayma sürecinin takibini yapan sandık kurulu üyeleri, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri için YSK'dan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar oldu? YSK Seçim sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağı tarih...

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2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücreti henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL olması bekleniyor.