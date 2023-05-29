14-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen seçimlerin ardından, sandık görevlisi ücretleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Her iki seçimde de sandıkta görev alanlar, gözünü sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağa tarihe çevirdi. Sandık görevlileri, seçim günü oy sayım süreci ve sonuçların bildirilmesi gibi kritik süreçlerde görev almaktadır. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" İşte 2023 sandık görevlisi ücretlerinin ödeneceği tarih...