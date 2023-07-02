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Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 2023 sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?

Seçim sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih araştırması hız kazandı. Sandık başında görev alanlar "Seçim paraları yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, YSK 14-28 Mayıs 2023 seçim sandık görevlisi ücretlerinin ne kadar olduğuna ve ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

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  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Seçim sandık görevlisi ücretleri ödemeleri için geri sayım devam ediyor. 1. ve 2. tur seçimlerinde görev alanların gözü kulağı "Seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.
  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    MÜŞAHİT NEDİR?

    Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.
  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

    Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.
  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorgulamayı sürdürüyor.

    Sandık görevlisi ücretlerinin, Kurban Bayramı sonrasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 
  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    ÖDEMELER AÇILACAK HESAPLARA YAPILACAK

    Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.
  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihi takvimi: 14-28 Mayıs 2023 YSK seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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