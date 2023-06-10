SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde görev yapan sandık görevlilerinin alacağı ücret henüz belli olmadı.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.