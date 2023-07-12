14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorgulamaya devam ediyor.

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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MÜŞAHİT NEDİR?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.