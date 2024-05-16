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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu 22. bölüm izle! SHOW TV ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça kesintisiz full HD izle!

        Sandık Kokusu 22. bölüm yayınlandı! SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

        Sandık Kokusu 22. bölüm ile 15 Mayıs akşamı SHOW TV'de izleyicisi ile buluştu. Ekranların büyük ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu son bölümde; Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alır. Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı SHOW TV'nin internet sitesinde erişime açıldı. İşte, Sandık Kokusu 22. bölüm full izle ekranı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:46 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:51
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi Sandık Kokusu, heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizinin izleyicileri için Sandık Kokusu 22. bölüm izleme sayfasını haberimizde bir araya getirdik. İşte Sandık Kokusu 22. son bölüm özeti ve izleme ekranı hakkında bilgiler...

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        SANDIK KOKUSU 22. SON BÖLÜM İZLE

        Sandık Kokusu 22. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

        SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu'ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar.

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        Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur. Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

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