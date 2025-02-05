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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Sandık Kokusu 44. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 5 Şubat Çarşamba akşamı 44. bölümü ile ekrana geliyor. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 44. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde, herkes bu kadar önemli bir şeyi sakladığı için Karsu'ya kırgındır. Karsu'nun ise tek derdi çocuklarıyla arasını düzeltmektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:18
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        Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sandık Kokusu 44. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Nazan, Karsu’ya para karşılığında evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışır. Yine başarılı olamayınca sert adımlar atmaya karar verir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

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        SANDIK KOKUSU’NUN 44. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Olanları duyan Filiz, neler olduğunu öğrenmek için Karsu’yu sıkıştırır.

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        Herkes bu kadar önemli bir şeyi sakladığı için Karsu’ya kırgındır. Karsu’nun ise tek derdi çocuklarıyla arasını düzeltmektir.

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        Bora, annesini sakinleştirmeye çalışır. Ancak Nazan oğluna hiçbir şekilde yakıştıramadığı Karsu’nun para avcısı olduğuna emindir. Bora’dan hemen boşanmasını ister.

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        Nazan, Karsu’ya para karşılığında evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışır. Yine başarılı olamayınca sert adımlar atmaya karar verir.

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        Bora’nın şirketin yönetim kurulundan kovulmasını sağlar. Ayça, her yerde işi bırakıp ortalıktan kaybolan Hakan’ı arar. Ömer’le evine gitseler de oradan taşınmıştır.

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        Komşudan aldıkları yeni adrese gittiklerinde takım elbiseli Hakan’ı adeta bir malikanede gören Ayça büyük bir şok yaşar.

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        SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 44. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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