Sandık Kokusu 47. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 26 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider. Sandık Kokusu 47. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 26 Şubat 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 47. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizisinin son bölümünde İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için çözüm üretmeye çalışırlar. Ayça ise Hakan’ı kaçırmaya karar verir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 47. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SANDIK KOKUSU’NUN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır.
Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider.
Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar.
Hakan’ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan’ı kaçırmaya karar verir.
Nazan’ın tavırları Filiz’in dikkatini çeker. Gülnaz’ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler.
Filiz ve Gülnaz’ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan’a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır.
Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE
26 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 47. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.